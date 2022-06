4 départs à Liverpool

La saison de club est terminée depuis quelques semaines et les joueurs arrivant en fin de contrat seront bientôt libres. Sur son site internet, Liverpool a tenu à remercier et dire au revoir à quatre de ses joueurs qui s'apprêtent à quitter le club.

Divock Origi, entré dans la légende du club grâce à des buts iconiques alors qu'il n'a jamais été considéré comme un titulaire indiscutable va quitter le club après 7 saisons. C'est également le cas de Loris Karius, le portier malheureux de la finale de Ligue des Champions 2018, ainsi que de Sheji Ojo et Ben Woodburn, deux jeunes joueurs ayant disputé une douzaine de matchs avec l'équipe A.

Our Premier League retained list has been submitted, confirming the departures of several senior and Academy players this summer ⤵️