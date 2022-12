Iliman Ndiaye veut revenir à l'OM pour être une légende

Formé à l'Olympique de Marseille (2010-2014), Iliman Ndiaye (22 ans) a quitté le centre de formation de l'OM pour retourner voir sa famille au Sénégal. Ce jeune joueur au parcours atypique évolue aujourd'hui à Sheffield United en Championship et est devenu international sénégalais (4 sélections). Sélectionné pour la première fois en juin 2022, il a participé à la Coupe du Monde au Qatar, en ayant un temps de jeu intéressant.

Dans un entretien accordé à Said Amdaa, du média Oh My Goal, il a confié sans langue de bois son envie d'effectuer son retour dans son club de cœur : « c'est un de mes premiers rêves ça. Repartir là-bas, exploser et même pouvoir être une légende. Je fais que d'y penser et je vais continuer à bosser », a déclaré le milieu offensif aux neuf réalisations et deux passes décisives, en 21 matches de deuxième division anglaise cette saison.