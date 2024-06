Portugal : la prestation choquante de Cristiano Ronaldo à 39 ans

C’était le petit évènement de cette rencontre amicale du mardi soir entre le Portugal et l’Irlande. Après sa défaite face à la Croatie, la formation de Roberto Martinez devait se rassurer. Mais ce match était aussi l’occasion pour le sélectionneur portugais de donner du temps de jeu à Cristiano Ronaldo, en repos jusqu’ici après sa saison avec Al-Nassr. Du haut de ses 39 ans, la quintuple Ballon d’Or voulait aussi prouver qu’il pouvait faire plus que se contenter d’un rôle de supersub à la pointe de l’attaque portugaise occupée par le Parisien Gonçalo Ramos.

Aligné aux côtés de Leão et João Félix, Cristiano Ronaldo n’a évidemment pas manqué l’occasion de briller dans ce match. Un match qu’il avait débuté par une mine dont il a le secret sur coup franc. Sa frappe flottante avait écrasé le poteau d’un portier irlandais immobile. Pas de quoi baisser les bras pour lui puisque après avoir livré une première période très intéressante en étant disponible et juste techniquement, il a fini par trouver le chemin des filets. Après une série de passements de jambes, il envoyait une frappe du gauche dans la lucarne. Dix minutes plus tard, il récidivait en reprenant parfaitement, et en première intention, un centre de Diogo Jota. Une manière de montrer qu’il a encore beaucoup à offrir alors qu’il va disputer le sixième Euro de sa carrière.

Après la rencontre, la légende portugaise s’est confiée sur son ambition de remporter encore l’Euro et sur sa situation personnelle alors qu’il se rapproche logiquement d’une retraite. « C’est bien d’avoir les pieds sur terre, mais avec l’esprit vers le ciel, c’est-à-dire rêver de la Coupe d’Europe. Nous rêvons et nous sommes préparés. Il faut y aller pas à pas, mais rêver est libre. Nous avons le talent, mais comme je le dis souvent, le talent se travaille, personne ne vous donne rien. Et l’équipe est prête à travailler » a-t-il confié à la RTP avant de revenir plus en détail sur son niveau de jeu.

«Je sais qu’il ne me reste plus beaucoup d’années dans le football. Et comme on dit en Espagne, chaque année est un cadeau qui passe et je peux continuer à jouer. Jouer après 35 ou 36 ans est déjà un cadeau, maintenant j’ai 39 ans et chaque année, j’essaie d’en profiter. L’important est d’être bien physiquement et mentalement pour pouvoir aider l’équipe. Et comme vous le savez déjà, je suis uni par un amour éternel pour l’équipe nationale. Je suis ici depuis 20 ans et je veux juste continuer. Je suis amoureux du football. Chaque match est spécial, imaginez à l’Euro avec le Portugal, vous vous sentez fier… C’est un rêve, comme quand j’avais 20 ans.» Une mentalité toujours aussi bluffante, encore plus à son âge, qui fait évidemment les affaires de son sélectionneur Roberto Martinez qui n’a pas manqué de saluer sa prestation en fin de rencontre. «Son engagement en tant que capitaine est incroyable. Quand un joueur comme Cristiano, qui a marqué deux buts, se trouve dans la surface et que la première option est d’aider un coéquipier, cela montre de la solidarité, de la camaraderie et des valeurs importantes pour que le vestiaire aille à l’Euro». Le Portugal sera une équipe sérieuse à observer lors de l’Euro. Premier match face à la République Tchèque ce mardi à 21h avec peut-être CR7 titulaire…