Mercato : le Bayern Munich fait une demande osée à Harry Kane

Été 2021. Après une nouvelle saison canon avec 28 buts et 16 passes décisives, Harry Kane pousse pour quitter Tottenham et rejoindre Manchester City. Malgré ses envies d'ailleurs et son bras de fer avec les Spurs, le buteur anglais est finalement retenu de force à Londres. Déçu, l'avant-centre a répondu sur le terrain en continuant à faire ce qu'il sait faire de mieux : marquer des buts. Au total, il a ainsi terminé l'exercice 2021-22 avec un joli bilan de 25 buts et 10 passes décisives. Et Kane a démarré fort cette nouvelle saison.

En effet, il a trouvé la mire 6 reprises en 9 matches toutes compétitions confondues. Il faut ajouter à cela 1 passe décisive pour le joueur considéré comme une pièce essentielle par Antonio Conte et les Spurs. L'international anglais est bien moins perturbé que l'été dernier malgré l'intérêt de Manchester United et du Bayern Munich cette année. En effet, les Mancuniens ont tâté le terrain mais ont rapidement été éconduits. De leur côté, les Bavarois avaient ciblé Harry Kane comme potentiel successeur de Robert Lewandowski, qui lui a rejoint le FC Barcelone.

Les Bavarois aiment beaucoup Harry Kane

Début juillet, son nom avait été cité dans Bild. Dans la foulée, Oliver Kahn, directeur général du club, avait confié à son sujet : «il est sous contrat avec Tottenham. Bien sûr, c'est un attaquant de premier plan, mais tout cela n'est qu'un rêve pour l'avenir. Maintenant, nous devons nous concentrer sur la constitution de l'équipe pour la saison en cours. Voyons ce qui se passe ensuite.» Puis, cela avait été au tour de l'entraîneur munichois, Julian Nagelsmann, de s'exprimer au sujet du natif de Walthamstow.

«Il est très cher, c'est ça le problème, mais c'est un joueur brillant. Il fait partie des deux ou trois attaquants qui peuvent jouer à ce poste et comme numéro 10. Ces deux dernières années, il a joué un peu plus bas. Il est très fort. Il a deux bons pieds et un bon jeu de tête. Il pourrait marquer beaucoup de buts en Bundesliga. Je ne connais pas son prix exact, mais très difficile pour le Bayern. Nous verrons ce qui se passera à l’avenir». Une belle déclaration d'amour de la part du coach allemand. Mais finalement, Harry Kane est resté chez les Spurs. Toutefois, les Allemands ne l'ont pas oublié.

Le Bayern Munich ne veut pas qu'il prolonge, Tottenham préoccupé

Dimanche dernier, Bild a révélé que les pensionnaires de l'Allianz Arena suivaient toujours son cas de près, d'autant que Sadio Mané, recruté cet été, ne donne pas pleinement satisfaction. Ce vendredi, dans le Podcast Bayern Insider de Bild, on apprend que les champions d'Allemagne ont contacté le chan Harry Kane par le biais d'un intermédiaire. Au-delà de se renseigner, les dirigeants bavarois, qui estiment que le n°9 de Tottenham est l'homme qu'il leur faut, ont fait une sacrée demande. En effet, ils auraient demandé à ce que le joueur sous contrat jusqu'en 2024 ne prolonge pas avec les Spurs. Une information déjà sortie dans le Daily Mail il y a quelques jours.

L'idée est de le récupérer l'été prochain, soit à un an de la fin de son contrat, afin de faire baisser la note. Ce que les Allemands avaient fait d'ailleurs pour Sadio Mané cet été. Toutefois, recruter Kane cet hiver n'est pas totalement exclu. Ce qui inquiète d'ailleurs Tottenham. En effet, les Britanniques voient d'un très mauvais oeil l'intérêt du Bayern Munich. Bild explique ainsi que les dirigeants londoniens veulent trouver un accord pour la prolongation de leur attaquant avant la Coupe du Monde au Qatar. Mais les discussions seraient pour le moment suspendues entre les différentes parties. Une aubaine pour le Bayern Munich, qui veut réaliser le gros coup des prochains mercatos.