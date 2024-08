Real Madrid : Kylian Mbappé a repris l’entraînement individuel

Kylian Mbappé veut faire une grande saison du côté du Real Madrid. Toujours en vacances, le Français a repris l’entraînement individuel de son côté afin d’arriver en forme pour ses débuts avec les Merengues. Le capitaine des Bleus a publié un post Instagram en plein entraînement avec la mention "work in progress", de quoi mettre le feu aux fans du Real qui attendent le début de leur nouveau numéro 9 avec impatience.

À Madrid, les objectifs de Mbappé sont simples, remporter le Ballon d’Or et la Ligue des Champions pour marcher dans les pas des plus grands. Après une saison en dents de scie et un Euro plus que compliqué, l’attaquant de 25 ans joue très gros cette saison, alors que des talents continuent d’émerger et de convoiter le titre de meilleur joueur de la planète. Le Français débarque à Madrid avec un statut et va devoir se montrer à la hauteur.