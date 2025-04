Real Madrid : la chaîne du club assassine Imanol Alguacil

Une fois de plus, le Real Madrid s’en est sorti dans les derniers instants. Opposés à la Real Sociedad en demi-finale de la Coupe du Roi, les Merengues ont égalisé en toute fin de partie pour finalement arracher le nul en prolongations, et ainsi valider leur ticket pour la finale après leur victoire au match aller. Au lendemain de cette soirée, plusieurs faits de jeu font débat : du côté des Basques, on dénonce le fait que Kylian Mbappé était en position de hors-jeu passif sur l’action du corner amenant le but de Tchouaméni, tandis que l’horrible tacle de Jon Ander Olasagasti sur Vinicius, sanctionné d’un carton jaune, fait jaser dans la capitale espagnole. Alors qu’Imanol Alguacil avait publiquement dénoncé ce premier fait à l’issue de la rencontre, Real Madrid TV a décidé de lui répondre.

Ce mercredi, la chaîne officielle du club champion d’Espagne a sorti la sulfateuse à l’encontre de l’entraîneur des pensionnaires d’Anoeta. Le fameux tacle sur Vinicius, ainsi qu’une gifle d’Alex Remiro sur Jude Bellingham, ont été évoqués : « au cas où Imanol Alguacil ne serait pas au courant, je lui recommande de regarder l’intervention de son joueur sur Vinicius, qui n’a reçu qu’un carton jaune alors qu’il aurait dû être expulsé directement. Et si Imanol Alguacil ne le sait pas non plus, son gardien, Remiro, a frappé Bellingham au visage, il aurait dû être expulsé et un penalty aurait dû être sifflé », a déclaré Miguel Ángel Muñoz. Le présentateur a ensuite enchaîné, affirmant que l’entraîneur de 53 ans ne s’insurgeait pas de la sorte lorsque son équipe affrontait le FC Barcelone : « peut-être qu’Alguacil ne s’en est pas rendu compte depuis sa position. Chaque fois qu’il affronte le Barça, il admet toutes les erreurs contre son équipe comme si elles étaient des cadeaux, mais quand il affronte le Real Madrid, il voit une série de fantômes… Peut-être qu’il prend plaisir à perdre contre le Barça ». Ambiance.