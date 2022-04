Antonio Conte ne souhaite que du bon à Christian Eriksen

L'été dernier lors de l'Euro 2020, Christian Eriksen s'écroulait, touché d'une crise cardiaque en plein match. Moins d'un an après, il était de retour sur les terrains de Premier League, sous le, maillot de Brentford, promu en première division. Dès son arrivée, son impact s'est fait ressentir sur le club puisque sur les six journées de championnat qu'il a disputées, son club en a remporté 5, pour une défaite lors de son premier match. En fin de contrat en juin, il intéresserait plusieurs clubs comme Newcastle et Tottenham. Chez les Spurs, il pourrait d'ailleurs retrouver Antonio Conte, qui l'avait fait venir à l'Inter Milan en 2020 et avec qui il avait remporté le Scudetto la saison dernière.

La suite après cette publicité

Pour The Times, le technicien italien révélait avoir vu le Danois depuis son retour en Angleterre :« j'ai eu l'occasion de le rencontrer quand il venait d'arriver à Brentford, de parler avec lui et sa famille. Nous parlons non seulement d'un joueur important, mais aussi d'une grande personne et d'un grand homme. Je lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, le meilleur pour l'avenir. Je suis très heureux de le voir rejouer au football. En juin, c'était terrible, ces images étaient terribles pour tout le monde. Nous avons beaucoup souffert pour lui et sa famille.»