Liga : la Real Sociedad ralentie par Osasuna

Equipe en vogue de ces dernières semaines, la Real Sociedad a été coupée dans son élan. En déplacement à Pampelune pour y défier Osasuna ce samedi, toujours dans le cadre de la 15e journée de Liga, les Txuri-urdin ont été tenus en échec (1-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Real Sociedad 26 15 8 7 5 3 26 18 14 Osasuna 15 15 -8 4 3 8 17 25

Cueillie à froid par un but de l’attaquant uruguayen Maxi Gomez (2e), la formation basque a riposté juste avant l’heure de jeu grâce au Nigérian Umar Sadiq (41e), sans réussir à matérialiser sa domination par la suite. Un résultat qui ne fait pas les affaires d’Imanol Alguacil et de ses joueurs, 6es et sous la menace d’être dépassés par le Betis ce dimanche. Osasuna, la belle surprise de la saison dernière, campe à sa 15e place.