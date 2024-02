OM : Pierre-Emerick Aubameyang est fan de Geoffrey Kondogbia

Buteur et brillant lors de la victoire face au Shakhtar jeudi en Ligue Europa (3-1), Geoffrey Kondogbia poursuit sa belle montée en puissance. À l’évidence, l’ancien milieu de terrain de l’Atlético de Madrid sera l’un des hommes forts sur lesquels Jean-Louis Gasset pourra s’appuyer lors des prochaines semaines. Ce samedi, c’est son coéquipier Pierre-Emerick Aubameyang qui l’a couvert d’éloges en conférence de presse.

«La première des choses à dire sur Kondo, c’est qu’il a de l’expérience. On se serre les coudes et je pense que c’est le meilleur moyen de communier avec le groupe, a confié l’attaquant gabonais, l’un des joueurs les plus expérimentés de l’effectif avec Kondogbia. On essaye de raconter des petites anecdotes, il faut tenir alors que la période n’était pas simple. On essaie d’apporter de la bonne humeur. Il faut tenir, être costaud. Kondo est top en ce sens, et jeudi, il a été l’homme du match. Il nous fait énormément de bien.»

