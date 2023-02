Serie A : l’AC Milan s’offre l’Atalanta

Suite et fin de la 24e journée de Serie A ce dimanche soir avec l’AC Milan qui recevait l’Atalanta. L’objectif était clair pour les Rossoneri : profiter de la défaite de l’Inter Milan pour revenir à hauteur. C’est chose faite après cette sérieuse et précieuse victoire 2-0. Le CSC de Musso (25e) en première période avait bien aidé.

En seconde période, les Milanais ont tenu bon et ont même fini par sceller leur victoire grâce à un but de Junior Messias (86e). Avec cette belle victoire, l’AC Milan remonte à la 3e mais avec le même nombre de points que l’Inter Milan. La pression est désormais sur la Roma qui a un match en retard et qui devra donc s’imposer pour ne pas se laisser distancer.

