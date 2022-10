C4 : Nice se défait du Partizan, Villarreal tenu en échec, la Fiorentina s'impose face à Basaksehir

Après la Ligue des champions, les deux autres Coupes d'Europe reprenaient leurs droits cette semaine avec sept affiches au programme de la 5e journée de la phase de groupes de Ligue Europa Conference. Le seul club français en lice dans cette C4, Nice, s'est imposé face au Partizan Belgrade (1-0) grâce à un but de Pepe à la demi-heure, suivi de Lemina dans la foulée de l'égalisation de R. Gomes avant le dernier quart d'heure. Un succès important pour le Gym, qui reprend la première place de la poule D.

Dans ce même groupe, la rencontre entre Slovacko et Cologne a débuté une heure plus tard en raison de conditions climatiques compliquées, avant d'être interrompu puis officiellement arrêté quelques minutes après le coup d'envoi. Pour la première de Quique Setien, Villarreal a poursuivi son sans-faute avec une victoire face à l'Hapoel Beer Sheva. Grâce à un doublé de l'ancien Madrilène Luka Jovic, la Fiorentina s'est adjugé les trois points et revient à égalité de son adversaire du soir, l'Istanbul Basaksehir, leader du groupe A.

Les résultats complets du multiplex

Groupe A :

Fiorentina 2-1 Basaksehir : Jovic (26e, 62e) / Aleksic (15e)

Groupe B :

Anderlecht 2-2 Steaua Bucarest : Verschaeren (38e), Vertonghen (75e) / Compagno (60e), Dawa (82e)

Groupe C :

Villarreal 2-2 H. Beer Sheva : Chukwueze (57e), Danjuma (70e) / Hemed (sp, 48e), Yehezkel (79e)

Austria Vienne 1-1 Lech : Ishak (48e) / Keles (70e)

Groupe D :

OGC Nice 2-1 Partizan Belgrade : Pepe (29e), Lemina (77e) / Gomes (74e)

Slovacko (arrêté) FC Cologne

Groupe E :

FC Vaduz 1-2 AZ : Hasler (77e) / Kerkez (50e), Van Brederode (75e)