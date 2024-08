OM : Amine Harit en contact avec un club de Serie A

L’OM version De Zerbi poursuit son opération remodelage. Après avoir déjà attiré Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg, Lilian Brassier, Ismaël Koné, Derek Cornelius, Jeffrey de Lange ou encore Valentín Carboni ces dernières semaines, le club phocéen continue d’étudier d’autres dossiers en parallèle. Parmi eux, celui du champion du monde argentin Geronimo Rulli, dont l’officialisation ne devrait désormais plus tarder. Youssoufa Moukoko, pour qui les discussions avec Dortmund se poursuivent, mais aussi Elye Wahi, Eddie Nketiah, Killian Sildillia ou encore le joueur de Norwich, Jonathan Rowe, qui force son départ pour rallier Marseille.

Dans le sens des départs, Samuel Gigot, Jordan Veretout et Pau Lopez sont toujours invités à partir, Jordan Amavi et Pape Gueye se sont envolés vers d’autres cieux gratuitement, tandis que Jonathan Clauss, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Iliman N’Diaye et Vitinha, ont rapporté plus de 60 millions d’euros de liquidités. En ce qui concerne le dernier cité, cédé définitivement au Genoa après six mois de prêt la saison dernière, la thèse de le voir être rejoint par un ancien copain de l’OM prend un peu plus d’ampleur ces dernières heures…

Vers un prêt avec option d’achat

Ce dimanche, Sky Sports Italia rapporte que le Genoa serait sérieusement intéressé par le profil de l’international marocain Amine Harit (24 sélections, 1 but), sous contrat jusqu’en 2027 avec l’OM. Apprécié de Roberto De Zerbi, qui lui a offert un abonnement comme titulaire lors de la pré-saison (il a joué l’intégralité des 4 dernières rencontres de l’OM), Harit - par ailleurs ciblé par le Zénit, champion de Russie - avait déjà été pisté par le club italien en 2019, mais à l’époque, le transfert n’avait pas abouti.

Toujours selon Sky, des discussions entre Marseille et le Genoa seraient actuellement menées en vue d’un prêt avec option d’achat, qui deviendrait obligatoire si certaines conditions sont remplies, dans le même esprit que l’opération réalisée pour Malinovskyi l’an dernier. Le dossier pourrait encore s’accélérer une fois le départ de Gudmundsson bouclé - très convoité en Serie A par la Fiorentina - puisque le Marocain serait son remplaçant direct. Après Strootman, Malinovskyi et Vitinha, un nouveau joueur pourrait donc emprunter la ligne directe Marseille - Gênes.