OM : un club étonnant fonce sur Amine Harit

En général, on dit que l’amour dure trois ans et cela semble être le cas entre Amine Harit et l’Olympique de Marseille. Arrivé de Schalke 04 à l’été 2021 où il a réalisé un bon premier prêt, il avait explosé sur le deuxième exercice avec Igor Tudor avant de connaître une lourde blessure. De retour la saison dernière, il avait eu plus de difficultés à l’image de son équipe qui a terminé à la huitième place de la Ligue 1.

Une saison à oublier pour l’international marocain (24 capes, 1 but) qui essayera d’être revanchard. Le joueur de 27 ans qui va voir Valentin Carboni arriver dans son secteur de jeu sait que la concurrence sera rude l’an prochain sous les ordres de Roberto De Zerbi. Dans ce contexte, un club semble vouloir profiter de la situation pour essayer d’arracher la signature de l’ancien du FC Nantes et de Schalke 04.

Le Zenit tente le coup Amine Harit

Champion de Russie pour la sixième fois consécutive et actuel leader de Russian Premier League, le Zenit Saint-Pétersbourg aimerait renforcer son milieu de terrain et a décidé de cibler Amine Harit à en croire Championat. Le média russe fait état de premières discussions entre le club dirigé par Sergey Semak et les Phocéens pour un transfert du milieu offensif.

Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’Olympique de Marseille, Amine Harit pourrait donc être amené à plier bagage après trois ans sous les couleurs phocéennes. Toutefois pour le moment, les discussions ne sont qu’à leurs prémices entre le joueur et la formation russe.