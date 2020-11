PSG : le vestiaire ne comprend plus les choix de Thomas Tuchel

Ce soir, le Paris Saint-Germain dispute un match décisif pour son avenir en Ligue des champions face au RB Leipzig (match à suivre en direct commenté sur notre live). Une rencontre qui se jouera sans Neymar et Kylian Mbappé notamment côté parisien. Si Thomas Tuchel doit composer avec une cascade de blessures depuis le début de saison, ce dernier ne susciterait plus l'unanimité au sein du vestiaire.

Selon les informations du Parisien, les joueurs du PSG s'interrogeraient notamment sur sa volonté d'installer Marquinhos dans l'entrejeu et surtout Danilo Pereira en charnière centrale. Une conviction qui interpellerait les membres de l'effectif qui ne conçoivent pas comment leur entraîneur peut se passer de Marquinhos en défense mais aussi de Danilo au milieu. En cas de mauvais résultat ce soir, le fossé risque de se creuser encore un peu plus entre Thomas Tuchel et ses hommes...