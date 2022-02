FC Barcelone : Pierre-Emerick Aubameyang raconte son mercato fou

La suite après cette publicité

Quelle dernière journée de mercato ont vécu Aubameyang et les dirigeants du Barça ! Lundi, un avion transportant le buteur gabonais se posait à Barcelone, alors qu'aucun accord n'avait été trouvé entre Catalans et Gunners. Les directions des deux clubs avaient même été prises de court par ce voyage de l'ancien de l'ASSE, qui avait décidé de lui-même de voler direction l'Espagne pour se tenir prêt au cas où. Puis, au terme de longues négociations entre les trois parties impliquées, l'attaquant a pu signer son contrat avec le Barça dans la soirée, après avoir résilié avec l'écurie londonienne.

Ce jeudi, il était présenté en tant que nouveau joueur du FC Barcelone, et il a notamment expliqué les raisons de son choix, en plus d'être revenu sur ce deadline day pour le moins frénétique. « J'avais très envie de venir, c'est pour ça que je suis arrivé dès le matin, je voulais que ça se fasse. On a attendu le dernier moment parce que ce fut un peu difficile avec Arsenal, mais finalement je suis bien là », a-t-il expliqué, dans un espagnol plutôt bon, lui dont la famille maternelle est originaire du pays de Cervantes.

Il a toujours rêvé du Barça

Le nouveau numéro 25 du Barça a ensuite donné un peu plus de détails sur ce jour J : « ce fut un jour très long, de la folie. On a signé à deux minutes de la fin. J'étais avec mon père chez lui en attendant que tout se passe bien. Puis, dans l'après-midi, ils m'ont appelé pour la visite médicale, ça m'a rendu très heureux. Un peu de stress à la fin, mais tout s'est bien fini ». Puis, il a répondu à une question un peu sensible, notamment après certaines trouvailles sur ses comptes sur les réseaux sociaux où il encourageait le Real Madrid.

« J'ai toujours rêvé de jouer en Liga et c'est une opportunité incroyable pour moi. Depuis petit, ça a toujours été un rêve, c'est l'opportunité de ma vie. Tout le monde sait que c'est un des meilleurs clubs du monde, je suis très heureux. C'est une histoire de famille. Mon grand-père est d'Avila et était un grand fan de l'Atlético, c'est pour ça que je disais que j'allais jouer dans un autre club. Mais comme je l'ai dit, c'est important pour moi la famille, et ils sont très heureux que je joue en Liga », a-t-il ensuite ajouté, expliquant aussi être « prêt pour s'adapter au style du Barça » et apporter des buts. « J'ai un peu parlé avec le coach, il me voit en numéro 9 et je suis prêt. Mais si un jour il a besoin de moi sur un côté, pas de problème, je suis prêt à y jouer aussi », a conclu le Gabonais. On devrait le voir à l'œuvre dès ce week-end face à l'Atlético !