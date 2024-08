France - Argentine : la joie du héros Jean-Philippe Mateta

Attendus, les Français ont répondu présent. Face à l’Argentine en quart de finale des Jeux Olympiques, les joueurs de Thierry Henry se sont imposés 1-0, et ce, au terme d’une rencontre longtemps incertaine. C’est l’attaquant de Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, qui a inscrit l’unique but de la rencontre dès la 5e minute de jeu sur un corner de Michael Olise. Après le coup de sifflet final, le héros tricolore a livré sa joie au micro de France TV.

«Cette victoire ? Magnifique, fantastique, on s’est qualifié, c’est tout ce qu’on voulait et on l’a fait. Les bagarres ? Vous connaissez mieux que moi les Argentins… La victoire, en tout cas, ça va rester gravé. Maintenant, il y a un autre match. Le contrat n’est pas encore rempli non, on veut encore gagner.» Rendez-vous contre l’Egypte.