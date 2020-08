FC Barcelone : Josep Maria Bartomeu n'a pas démissionné

Cette soirée a été absolument folle du côté du FC Barcelone. En début de soirée, nous apprenions que Lionel Messi avait expliqué aux dirigeants du Barça qu'il comptait utiliser la clause dans son contrat lui permettant de le rompre et ainsi quitter le club de manière libre. Le Barça a rétorqué que cela n'était pas possible et que le club qui le veut devra débourser le prix de sa clause libératoire (700 M€).

Ce qui cristalise toutes les tensions en ce moment, c'est le président du club : Josep Maria Bartomeu. Certains avancent même que c'est un coup de pression de la Pulga pour qu'il démissionne. Si une rumeur a circulé à ce sujet ce mardi soir, il n'en n'est rien. En effet, Bartomeu, qui finira son mandat dans un an à la tête des Culés, a démenti à Sport avoir remis sa démission.