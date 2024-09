Ligue 1 : Rio Mavuba ne voit pas l’OM champion de France

Vainqueur de l’OGC Nice (2-0) devant son public samedi, l’Olympique de Marseille a confirmé son début de saison séduisant en Ligue 1 en ajoutant un quatrième match sans défaite à son actif (3 victoires, 1 nul depuis la reprise). Suffisant pour espérer détrôner le Paris Saint-Germain à l’issue de l’exercice 2023-2024 ? Interrogé à ce sujet, Rio Mavuba s’est montré sceptique quant aux chances de voir l’OM, actuellement dauphin du PSG au classement, finir sur la première marche du podium.

«Si l’OM peut remporter le titre cette saison ? Non, je ne pense pas. Parce qu’il me semble que Paris aura pas mal de temps d’avance en championnat. Même si l’OM, je l’espère, va les titiller le plus longtemps possible», a lâché l’ancien Bordelais sur les antennes de Téléfoot.