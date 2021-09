Théo Hernandez fait saliver l'Europe

La suite après cette publicité

40 M€. C'était le prix réclamé par l'AC Milan cet été pour lâcher Théo Hernandez. En tout cas, c'est ce que les dirigeants du club italien avait annoncé aux représentants du Français, quand ces derniers négociaient avec le Paris Saint-Germain. Car avant de prendre finalement Nuno Mendes le dernier jour du mercato estival, le PSG s'était rapproché de l'ancien Madrilène, comme nous vous l'avions révélé.

Aujourd'hui, la valeur de Théo Hernandez est sans doute encore montée. Le voilà devenu international français, et sa première cape, face à la Finlande, s'est parfaitement déroulée. Vitesse, percussion, agressivité dans les duels, le frère de Lucas a montré tout ce qu'il pouvait apporter au côté gauche de l'équipe de France, pourtant déjà bien pourvu en solutions. Et ceux qui doutaient encore de son potentiel ont peut-être changé d'avis.

Manchester City intéressé

Le prochain mercato estival pourrait être celui du départ vers un club encore plus compétitif que l'AC Milan pour le Français de 23 ans, né à Marseille. Sous contrat jusqu'en 2024 avec le club lombard, il est désormais dans le viseur de Manchester City, selon les informations du Sun. Il faut dire que le club mancunien alterne depuis trop longtemps à ce poste, entre Zinchenko et Cancelo, et que les déboires judiciaires de Benjamin Mendy semblent fermer définitivement cette option.

Théo Hernandez pourrait donc être la solution idéale pour les Citizens, d'autant que le joueur serait ouvert à cette destination. Tout comme il est ouvert à une prolongation à l'AC Milan. Le club italien souhaite lui offrir une revalorisation salariale puisque le gaucher fait partie des salaires les moins élevés de l'effectif. Son avenir à moyen terme pourrait donc s'éclaircir prochainement.