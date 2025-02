Angleterre : Thomas Tuchel déjà au coeur d’une polémique

Depuis le 1er janvier 2025, Thomas Tuchel occupe ses fonctions de sélectionneur de l’équipe d’Angleterre. Un grand honneur pour le coach allemand de 51 ans, qui a signé un contrat jusqu’en 2026. «Je suis très fier d’avoir eu l’honneur de diriger l’équipe d’Angleterre. Je ressens depuis longtemps un lien personnel avec le jeu dans ce pays, et cela m’a déjà donné des moments incroyables. Avoir la chance de représenter l’Angleterre est un immense privilège, et l’opportunité de travailler avec ce groupe de joueurs spécial et talentueux est très excitante.» Pour les Three Lions, l’arrivée de Tuchel est une belle prise puisqu’il n’y avait pas énormément d’entraîneurs de renom sur le marché pour prendre la succession de Gareth Southgate.

La suite après cette publicité

Le nom de Pep Guardiola a bien circulé dans les travées de Wembley, mais la fédération anglaise (FA) n’a pas traîné. Tuchel était libre et il a l’expérience des grands clubs (BVB, PSG, Bayern Munich) et de la Premier League (Chelsea). Mais alors que l’Allemand n’a pas encore dirigé ses premiers matches pour l’Angleterre (contre l’Albanie et la Lettonie), la presse locale se pose déjà quelques questions. Tout d’abord, beaucoup n’ont pas forcément apprécié le choix d’un coach étranger. Ensuite, il convient de rappeler que certains se demandent toujours pourquoi Tuchel a été officiellement nommé le 16 octobre 2024, mais n’a pris l’équipe en main que deux mois et demi plus tard, laissant Lee Carsley terminer la phase de poules de la Ligue des Nations. La FA ne s’est d’ailleurs jamais expliquée sur ce point.

Des allers-retours persos qui font tiquer

Depuis, The Times révèle que l’agenda personnel du nouveau patron des Three Lions fait jaser. Après s’être fait remarquer en assistant à plusieurs matches de Premier League dès son intronisation le mois dernier, Thomas Tuchel ne serait plus aussi visible dans les stades anglais. Et pour cause. Le média britannique assure que l’Allemand a obtenu de la FA la permission de faire de multiples allers-retours dans son pays pour voir les enfants qu’il a eus avec son ex-femme. Et en Angleterre, cela veut dire que Tuchel ne se déplace pas pour voir les internationaux anglais en action. En clair, l’ancien coach du PSG a déjà obtenu deux week-ends de congés lors de ses 47 premiers jours de travail. Tuchel n’est pas en faute puisqu’il a l’accord de son employeur. Mais de l’autre côté de la Manche, où l’Allemand est très attendu après les deux échecs consécutifs en finale de l’Euro (2021, 2024), le voir prendre ses aises dès son début de mandat fait mauvais genre.

La suite après cette publicité

Le quotidien anglais a d’ailleurs dévoilé le calendrier avec tous les matches ratés. Entre le 4 janvier et le week-end du 15-16 février, Thomas Tuchel n’a pas assisté à trois journées complètes de Premier League, l’intégralité du 3e et du 4e tour de la FA Cup, les demi-finales de la Carabao Cup, ainsi que plusieurs grosses affiches telles que Arsenal-Newcastle ou Tottenham-Liverpool. Face aux interrogations des journalistes, la FA a réagi dans les colonnes du Times. « Thomas a assisté à 17 matches - en Angleterre et à l’étranger - pour observer des joueurs anglais depuis qu’il nous a rejoints en janvier, et il travaille à plein temps pour évaluer les joueurs en vue de l’annonce de sa première sélection le mois prochain. » Il n’y a pas le feu au lac, mais Thomas Tuchel sait que ses allers-retours en Allemagne ont rajouté un peu plus de pression pour ses grands débuts.