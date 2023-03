Juninho révèle pourquoi Kolo Muani a refusé l’OL

La suite après cette publicité

Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, jeudi soir, l’ancien directeur sportif de Lyon, Juninho, est notamment revenu sur le cas Randal Kolo Muani. Cible prioritaire de l’OL pour renforcer son attaque, l’international français avait finalement décidé de rejoindre l’Allemagne et l’Eintracht Francfort. L’ex-dirigeant lyonnais en a profité pour louer le profil du vice-champion du monde 2022 avant de dévoiler pourquoi, selon lui, l’intéressé avait refusé de rejoindre l’actuel 10e de Ligue 1.

«C’est un compétiteur. Il fallait travailler un peu plus techniquement pour être meilleur. C’est un profil de joueur agréable à avoir, c’est ce qui m’a marqué. Il nous faisait toujours mal quand il jouait contre nous. La polyvalence, la puissance, l’envie de défendre, de se battre pour l’équipe», a ainsi lancé le Brésilien avant d’ajouter : «il n’a pas voulu venir, c’est la vérité. Il a choisi Francfort. J’ai parlé une fois avec lui et plusieurs fois avec son agent qui est aussi très gentil. En Allemagne, certains joueurs ont des primes par point. Certains joueurs peuvent gagner 20 ou 30% de plus s’ils jouent tel ou tel match. Je pense que ça a aussi pesé».

À lire

OL : Alexandre Lacazette donne des nouvelles de Malo Gusto