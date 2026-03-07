Menu Rechercher
National : Bourg-Péronnas éblouit avec un lob monumental de 50 mètres contre Rouen

Par Allan Brevi
Leandro Morante attise les convoitises @Maxppp
Bourg-Péronnas 3-1 Rouen

Jules Meyer a offert un moment de pur spectacle ce vendredi soir lors de la victoire de Bourg-Péronnas face à Rouen (3-1). Le milieu offensif a inscrit un lob exceptionnel de 50 mètres, lobant complètement le gardien adverse et égalisant pour les siens à la 66e minute. Un but spectaculaire qui restera dans les mémoires et qui a totalement relancé le match.

Championnat National
Le lob monstrueux de 50 mètres de Jules Meyer pour le @FBBP01 ! 1-1

Cette réalisation a donné le ton pour la fin de rencontre, Bourg-Péronnas enchaînant avec un deuxième but rapide et un troisième dans les arrêts de jeu. Grâce à ce succès, les Bressans sortent de la zone rouge, tandis que le FC Rouen, pourtant leader avant le match, chute à la deuxième place du championnat.

