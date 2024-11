Mercato : le FC Barcelone fonce sur le concurrent de Jules Koundé

C’est un sujet récurrent dans la presse catalane depuis le début de saison, et ce même si l’équipe d’Hansi Flick obtient des résultats plus que satisfaisants : l’effectif manque de profondeur dans certains secteurs, comme la défense. Selon les médias locaux, le coach allemand aurait même demandé à sa direction de faire un effort en janvier et d’enrôler deux latéraux - un de chaque côté - pour faire de la concurrence à Alejandro Baldé et Jules Koundé tout en les reposant de temps en temps.

La direction du Barça semble d’ailleurs d’accord pour faire plaisir à son entraîneur, mais il y a un gros problème, devenu récurrent quand on parle du mercato du club catalan : le plan financier. Les difficultés du Barça pour enregistrer des joueurs en Liga obligent Deco et la direction à se tourner vers des pistes plutôt low cost pour le mois de janvier, et des départs seront nécessaires.

Une des sensations de Liga

Comme l’indique le quotidien Marca, le FC Barcelone s’intéresse à Andrei Ratiu, latéral roumain du Rayo Vallecano. Le club le supervise depuis de nombreux mois déjà, et a apprécié ses prestations à l’Euro 2024 avec sa sélection, ainsi que ce qu’il réalise en Liga toutes les semaines. Du haut de ses 26 ans, il est aussi convoité par plusieurs autres grosses écuries comme Naples, toujours selon les informations du média espagnol.

Le joueur a une clause de 28 millions d’euros, mais la situation financière précaire du Rayo Vallecano pourrait pousser les dirigeants à accepter une offre inférieure dès cet hiver, ou l’été prochain. Avec un but et une passe décisive en onze rencontres de Liga, Ratiu pourrait donc être le concurrent de Jules Koundé à droite, et un joli couteau suisse pour Hansi Flick puisqu’il peut aussi évoluer en tant qu’ailier…