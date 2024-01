La cérémonie d’ouverture de la CAN 2023 fait sensation, tout le monde s’arrache Jordan Henderson

La CAN 2023, c’est parti !

Le coup d’envoi de la CAN 2023 a été lancé hier par son pays hôte, la Côte d’Ivoire. Dans un stade Olympique Ebimpé en fusion, les Eléphants se sont imposés sans trembler 2-0 face à la Guinée-Bissau. Le spectacle a commencé avant le match, comme le signale le journal AS dans ses pages intérieures. Un spectacle qui faire déjà dire au président de la FIFA Gianni Infantino que c’est la plus belle CAN de l’histoire. Pour le média Jeune Afrique, c’était une cérémonie d’ouverture «survoltée». Pour La Provence, «la fête est lancée» et de belle manière. Face à la pression de tout un peuple, la Côte d’Ivoire a assuré l’essentiel en rentrant dans sa compétition, comme le souligne L’Equipe dans ses pages intérieures.

C’est la guerre pour Jordan Henderson

Comme vous le savez, Henderson cherche à tout prix à quitter l’Arabie saoudite, six mois seulement après son arrivée. Le milieu de terrain anglais aurait du mal à s’adapter à sa nouvelle culture et voudrait trouver un nouveau challenge dès cet hiver. Et le joueur de 33 ans pousse pour rejoindre la Juventus, comme le placarde Tuttosport. Il est prêt à tout, même à baisser drastiquement son salaire. Mais le coach turinois n’a pas encore donné son feu vert. L’Ajax pourrait en profiter comme le révèle le Sunday Mirror. Le club néerlandais, méconnaissable cette saison en championnat, veut qu’il les aide à sortir de cette saison infernale. Une information également relayée par le Sunday Star.

Kevin de Bruyne est bel et bien de retour !

Depuis son retour de blessure, Kevin De Bruyne est utilisé avec parcimonie par Pep Guardiola. Un temps de jeu limité qui ne l’empêche pas de briller. En moins de 30 minutes hier face à Newcastle (2-3), KDB a marqué et a délivré la passe décisive pour Oscar Bobb. Pour le Sunday Mirror, il revient avec un banger. Même son de cloche en Une du Sunday Star qui met à l’honneur le supersub belge. Pour le plus grand bonheur de Manchester City et des fans du football, Kevin De Bruyne est bel et bien de retour.