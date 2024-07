Bayern Munich : les premiers mots de Michael Olise

Le Bayern Munich a officialisé l’arrivée de Michael Olise, ce dimanche, en provenance de Crystal Palace, contre un montant estimé à 53 millions d’euros. Le milieu offensif de 22 ans a signé un contrat de cinq ans avec le club bavarois. « Les discussions avec le FC Bayern ont été très positives et je suis très heureux de jouer désormais pour un si grand club, a-t-il déclaré au média du club allemand, enthousiaste à l’idée de démarrer une nouvelle étape dans sa carrière. C’est un grand défi et c’est exactement ce que je recherchais. Je veux faire mes preuves à ce niveau et contribuer à ce que nous gagnions le plus de titres possible avec notre équipe dans les années à venir. »

« Il est rapide, rusé, dangereux et très polyvalent en attaque. Ses statistiques de buts et de passes décisives sont déjà exceptionnelles, a déclaré Christoph Freund, directeur sportif du Bayern. À 22 ans, il est déjà très avancé, mais il a aussi faim et a encore beaucoup de potentiel. Les fans viennent au stade pour voir des joueurs comme Michael Olise. » Entre 2021 et 2024, Olise a inscrit 16 buts et a délivré 25 passes décisives en 90 matchs avec Palace. Avant de démarrer sa nouvelle aventure en Allemagne, l’international espoir va disputer les Jeux Olympiques de Paris avec l’équipe de France U23 de Thierry Henry.