Manchester United : la pression s’accentue sur Erik ten Hag

14e du classement, plus de défaites (4) que de victoires (3) et une équipe qui peine toujours autant à enthousiasmer ses supporters. On a connu des entraîneurs virés pour moins que ça mais Erik ten Hag est toujours sur le banc de Manchester United. Malgré un nouvel actionnaire, avec Ineos, malgré des résultats encore décevants, et malgré une fronde médiatique et populaire.

A son crédit, la défaite enregistrée contre West Ham dimanche sur un penalty accordé après consultation des images fait passer le carton rouge d’Amine Harit pour complètement mérité, tant le contact entre Ings et De Ligt à l’origine de la décision litigieuse semblait provoqué par l’attaquant de West Ham. Forcément, Erik ten Hag s’en est plaint. « Dans le football, la meilleure équipe ne gagne pas toujours. La façon dont la VAR a fonctionné n’était pas claire et évidente. Ce qu’ils n’ont pas fait contre les Spurs, quand ils auraient dû intervenir sur le carton rouge de Bruno, ils l’ont fait là, et maintenant ils prennent la mauvaise décision en intervenant, les deux ont un grand impact sur le match. Je ne critique personne, je critique le processus. »

Deux matches décisifs à 0ld Trafford

Si on peut comprendre le désarroi de l’entraîneur batave sur cette décision litigieuse, on notera que Manchester United a gâché ses munitions en première période, avec notamment un loupé incroyable de Diogo Dalot seul face au but vide, qui a expédié le cuir au-dessus des cages. « Nous nous regardons toujours dans le miroir, et je ne peux que critiquer les joueurs sur le fait de ne pas avoir concrétisé les occasions », a-t-il expliqué. Mais cela ne suffit pas pour calmer les commentaires à son sujet.

« Erik ten Hag cherche les ennuis. Il est 14e du championnat après neuf matchs, et neuf matchs, c’est presque 25 % de la saison écoulée. (…) Ils sont 14es, ils ont dépensé une fortune. J’ai été assez clair à la fin de la saison dernière en disant que s’ils étaient dans la même position en championnat après les premiers mois, il y aurait beaucoup de questions qui se poseraient », a lancé l’ancien Red Devil Gary Neville à l’issue de la rencontre. « Ils ont un match en milieu de semaine mais tout se jouera sur le match du week-end prochain contre Chelsea. (…) Je ne pense pas qu’il puisse y avoir une autre défaite le week-end prochain à Old Trafford. On en arrive à un point où il y a une réelle inquiétude, je suis inquiet. Les résultats, le manque de buts, le manque de performances s’accumulent semaine après semaine ».

Les deux prochains matches s’annoncent en effet décisifs pour Ten Hag, qui avait déjà survécu miraculeusement à la réunion de la direction tenue durant la dernière trêve internationale. La réception de Leicester mercredi puis de Chelsea dimanche diront si MU est capable de se redresser une nouvelle fois. Le couperet se rapproche pour Ten Hag. D’autant que selon Fabrizio Romano, des discussions au sein de la direction mancuniennen auraient déjà lieu pour se séparer du coach néerlandais !