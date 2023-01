Olympique de Marseille-Hyères FC : les compositions officielles

L’Olympique de Marseille affronte Hyères, pensionnaire de National 2, ce samedi à 15h30 pour le compte des 32es de finale de la Coupe de France, un match à suivre en direct commenté sur notre site. À la recherche d’un titre dans cette compétition depuis 1989, les hommes d’Igor Tudor vont vouloir se rassurer et faire un bon résultat contre le club de Mourad Boudjellal, qui s’est montré très corrosif devant la presse avant la rencontre.

Privé de Clauss et Gigot, Tavares, suspendu, et Payet, ménagé, Igor Tudor va donner du temps de jeu à certains de ses remplaçants. Blanco est aligné dans la cage phocéenne derrière une défense à quatre composée de Kaboré, Bailly, Balerdi et Kolasinac. Bamba Dieng est titulaire en attaque aux côtés d’Ünder et Alexis Sanchez.

Les compositions officielles :

Olympique de Marseille : Blanco - Kaboré, Bailly, Balerdi, Kolasinac - Veretout, Gueye, Guendouzi - Ünder, Dieng, Sanchez.

Hyères : Jan - Pineau, Cordoval, Agueni, Sahnoune - Assef, Zerfaoui, Moussa - Mollo, Barty, Benbachir