Le Borussia Dortmund drague Enzo Millot

Depuis plusieurs années maintenant, la Bundesliga aime miser sur de jeunes talents made in France. C’est le cas d’Enzo Millot. Depuis 2021, l’ancien joueur de l’AS Monaco porte les couleurs de Stuttgart. Un club où il se sent bien, lui qui a marqué 5 buts et délivré 4 assists en 20 apparitions toutes compétitions confondues.

Les prestations du joueur de 22 ans ne sont pas passées inaperçues outre-Rhin. Selon Sky Germany, le Borussia Dortmund apprécie beaucoup le Français. Le média allemand ajoute que d’autres clubs européens, dont les noms n’ont pas filtré, sont aussi sous son charme.