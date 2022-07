Un maillot third 2022-2023 rose pour Arsenal

Arsenal et adidas ont décidé de miser sur le rose pour le maillot third que porteront les Gunners au fil de l'exercice 2022-2023.

Quelques jours après avoir révélé un nouveau maillot extérieur qui fait déjà des ravages et avait déjà battu des records de vente dès le jour de sa sortie, Arsenal et adidas ont lancé ce vendredi la nouvelle tunique third que vont arborer les joueurs de Mikel Arteta tout au long de l'exercice 2022-2023.

Grande première pour le rose

Contrairement au bleu électrique de la saison passée, c'est du rose qui apparaîtra sur le troisième maillot des Gunners cette année. Un petit événement pour le club du nord de Londres, puisqu'il s'agit de la première fois dans l'histoire d'Arsenal que cette couleur est utilisée et sera portée par Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Gabriel Martinelli, William Saliba ou encore Emile Smith Rowe.

La couleur officielle est le clear pink (rose clair). Un coloris que l'on peut retrouver sur le maillot de l'Inter Miami l'an dernier. La marque aux trois bandes, équipementier d'Arsenal depuis la saison 2019-2020 et ce jusqu'en 2024 pour environ 68 M€ par saison, a choisi le noir comme couleur secondaire pour se mêler à ce rose clair.

Le rose et le noir pour célébrer ce nouveau kit

C'est ainsi que sont représentés le logo d'adidas ainsi que ses trois bandes sur les épaules, mais aussi l'inscription "Emirates Fly Better", du sponsor maillot principal Fly Emirates (partenaire des Canonniers depuis 2006 et jusqu'en 2024 pour 45 M€ annuels).

Le noir est aussi présent autour du col de cette nouvelle tenue third conçue par l'entreprise allemande, auquel une subtile touche de bleu ciel se joint pour former le contour, ainsi que sur les manches (Visit Rwanda), alors que l'écusson d'Arsenal allie lui le rose et le noir.

Un rappel à l'histoire

Outre le rose, qui interpelle et pourrait en surprendre plus d'un parmi les fans londoniens, ce nouveau maillot se distingue par la présence de motifs subtils alignés de manière bien précise sur l'ensemble de ce haut. Ces motifs n'ont pas été placés là par hasard, puisqu'il s'agit d'hermines, des symboles que l'on retrouve souvent dans les armoiries, et qui proviennent bien évidemment de l'ancien blason d'Arsenal.

Reste désormais à savoir si cette grande nouveauté conquerra le cœur des pensionnaires de l'Emirates Stadium. Les supporters auront en tout cas l'occasion de se familiariser avec ce maillot lors de l'Emirates Cup, où Arsenal affrontera le Séville FC ce samedi (13h30).

