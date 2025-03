FC Barcelone : prolongation en vue pour Wojciech Szczesny

L’avenir de Wojciech Szczęsny va semble-t-il continuer de s’écrire au FC Barcelone. Alors qu’il y a un an, il était difficilement imaginable de voir le gardien polonais devenir titulaire au Barça, l’ancien portier de la Juventus a su s’imposer comme un élément clé sous les ordres de Hansi Flick. Profitant de la blessure de Marc-André ter Stegen, il a éclipsé Iñaki Peña, qui avait terminé l’année 2024 comme numéro un. Ses performances ont rapidement convaincu le club catalan, au point que sa prolongation de contrat semble désormais évidente. Joshua Barnett, son agent, a expliqué à Jijantes que les négociations entre le Polonais et les Blaugranas ne devraient pas être un obstacle : « Tek est ravi à Barcelone et le Barça est très content de Tek, donc nous nous entendrons facilement. Quand le moment sera venu, nous nous comprendrons rapidement et il n’y aura aucun problème pour qu’il prolonge son contrat. »

Cependant, bien que la tendance paraisse favorable, Szczęsny a lui-même récemment confié à Eleven Sports que le prolongement de son bail n’était pas encore un sujet d’actualité, à l’heure où le Barça est encore engagé dans trois compétitions majeures : « le moment de décider de mon avenir approche, mais pour l’instant, il est essentiel de concentrer toute mon énergie physique et mentale sur les prochains matchs. » Tout porte donc à croire que l’ancien Turinois poursuivra son aventure en Catalogne, mais un accord final devra attendre la fin de la saison.