Gambardella, OM-PSG : Ethan Mbappé et sa mère insultés à Marseille

Hier, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain ont croisé le fer en 16es de finale de la Coupe Gambardella. Les deux formations, qui se sont quittées sur un nul au terme du temps réglementaire (1-1), se sont départagées lors de la séance de tirs au but. Et ce sont les Minots de l’OM qui se sont imposés face aux Titis (5 t.a.b à 4). Une déception pour les Parisiens, dont Ethan Mbappé.

La suite après cette publicité

Le frère de KM7 a vécu d’ailleurs une rencontre très compliquée. La Provence explique qu’il a été copieusement insulté durant deux heures par quelques supporters marseillais venus assister au choc. La mère du joueur et «les ancêtres des autres Parisiens» ont été salués précise le média français. Ce n’est pas la première fois qu’Ethan Mbappé est pris pour cible. Le jeune homme de 17 ans a déjà été insulté en décembre lors de la rencontre face au Mée-sur-Seine.