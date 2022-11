CdM 2022 : Laurent Blanc pousse un coup de gueule

Ce mercredi soir, Didier Deschamps va dévoiler la liste des Bleus pour la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre au 18 décembre 2022). Un évènement qui fait couler beaucoup d'encre, puisque plusieurs personnalités du monde du foot comme du milieu politique ont décidé de boycotter cette compétition. En conférence de presse ce mercredi, Laurent Blanc, entraîneur de l'OL et ancien sélectionneur de l'équipe de France, a été questionné sur le sujet. Le technicien, qui a dirigé Al-Rayyan au Qatar, a été cash.

«Je connais le Qatar et je pense que ça se passera bien. Il y aura des installations extraordinaires. Pour le reste, il fallait le faire il y a 12 ans, en 2010 quand le Qatar a été choisi. On dit maintenant que ce n'est pas fantastique. Il faut jouer la Coupe du Monde ou pas ? Une fois que le choix est fait sur un candidat, ou qu'on est pas sûr de certaines choses, il faut le dire de suite. C'est délicat de tout remettre en question. Le Mondial débute dans 15 jours, les athlètes doivent se préparer. Je peux comprendre mais les joueurs font comment ? Un Mondial, ça se prépare. Il y aura la Coupe du monde, un gagnant et pourquoi pas notre pays». Le message est passé.