Barça : les dernières déclarations polémiques de Gerard Piqué

Le FC Barcelone a calé ce vendredi soir contre le FC Séville (0-0). Un match nul loin d'être rassurant dans la course au titre, d'autant plus que le niveau affiché par les Catalans était loin d'être flamboyant. Après la rencontre, Gerard Piqué s'est exprimé sur la lutte qui oppose le Barça avec le Real Madrid en tête de la Liga. Et on ne peut pas dire que le défenseur espagnol soit très optimiste.

« Ce sera très difficile de gagner la Liga, car cela ne dépend pas de nous. Je vois qu'il est difficile pour le Real Madrid de perdre des points, vu comment ces deux jours se sont passés, ce sera difficile », a-t-il réagi, dans des déclarations aussi interprétées comme une pique à l'encontre de l'arbitrage du match Real Madrid - Valence par les médias espagnols. En très grande forme, et avec un Karim Benzema en feu contre les Ches, le club merengue a fait le plein de confiance depuis le retour de la Liga avec deux victoire en deux rencontres. Les Madrilènes pourraient passer devant le Barça dimanche soir s'ils s'imposent sur le terrain de la Real Sociedad (22h).