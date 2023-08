La suite après cette publicité

Après une saison dernière brillante ponctuée par un titre de Champion de France de Ligue 2, Le Havre a confirmé son retour au sein de l’élite du football français. Et pour valider cette remontée au plus haut niveau, la direction du club normand a décidé de mettre les bouchées doubles afin de renforcer l’équipe première avant la reprise de la Ligue 1. Sous l’impulsion de Mathieu Bodmer notamment, les Havrais ont réalisé un mercato très ambitieux jusqu’à présent en misant sur plusieurs jeunes recrues mais aussi sur d’autres pour apporter leur expérience à l’image de Rassoul Ndiaye et Daler Kuzyaev.

Le premier a été recruté pour un peu plus d’un million d’euros en provenance de Sochaux tandis que le second est arrivé libre après la fin de son aventure avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Mais ce n’est pas tout puisque le club de la cité portuaire a également recruté Abdoulaye Touré, Yoann Salmier, Loïc Nego ou encore Issa Soumaré, pour ne citer qu’eux. Les dirigeants havrais ont également prolongé plusieurs joueurs cadres, comme Arouna Sangante, le solide défenseur sénégalais, afin d’assurer une certaine continuité à leur entraîneur Luka Elsner en gardant un noyau dur qui a permis de retrouver les sommets du football français. Néanmoins, il restait encore un poste à renforcer, et non des moindres.

Le Havre a trouvé ses deux attaquants

Toujours à la recherche d’un attaquant de pointe à la fin du mois de juillet, la direction du club havrais a trouvé non pas un mais deux attaquants pour renforcer son secteur offensif, selon nos toutes dernières informations. Et il ne s’agit pas de Mohamed Bayo dont le nom a filtré sur les réseaux sociaux sachant qu’il n’y a eu aucun contact avec le joueur ni avec le LOSC. Parmi ces derniers, le HAC a notamment bouclé l’arrivée de l’international américain Emmanuel Sabbi (25 ans). Auteur de 8 buts et 5 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues avec la formation danoise d’Odense Boldklub la saison passée, ce dernier va débarquer, ce mercredi, dans la ville normande.

Pas rassasiée visiblement, la direction havraise est, par ailleurs, bien positionnée pour boucler l’arrivée d’un deuxième attaquant. Si nous sommes en mesure de vous informer que tout n’est pas encore réglé dans ce dossier, l’opération menant à Jonatan Braut Brunes, cousin d’un certain Erling Haaland, est malgré tout en très bonne voie. En concurrence avec Louvain, qui a formulé une offre équivalente, le HAC bénéficie toutefois de la préférence du joueur de 23 ans, qui pourrait signer un contrat de quatre ans au HAC après une expérience à Strømsgodset en Norvège (11 buts et 3 offrandes lors des 20 derniers matches).

En attendant de trouver une porte de sortie pour Quentin Cornette et Yann Kitala, le HAC est donc sur le point de s’offrir deux profils offensifs. Si les qualités de dribbleur et de dynamiteur d’Emmanuel Sabbi ont tapé dans l’oeil de la cellule de recrutement du club normand, le rôle de finisseur propre à Jonatan Braut Brunes pourrait alors permettre une association très prometteuse sur le front de l’attaque normande. Une chose est sûre, la fin du mercato s’annonce bouillante en Normandie. Avant cela, le HAC se déplacera, le 13 août prochain, sur la pelouse de Montpellier pour lancer, officiellement, sa nouvelle aventure en L1.