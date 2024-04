Coppa : la Juventus domine la Lazio et se rapproche de la finale

C’est l’une des affiches attendues en Italie cette semaine pour plusieurs raisons. La Juventus accueillait la Lazio, sur la pelouse du stade de l’Allianz Stadium, pour la demi-finale aller de la Coppa. Une rencontre avec des enjeux différents. Pour les Biancocelesti, l’objectif était d’enchaîner un nouveau succès avant le Derby de Rome sous la houlette du nouvel entraîneur Igor Tudor. Côté Bianconeri, Massimiliano Allegri était annoncé en grand danger avant le coup d’envoi, à l’heure où la Juventus traverse une grande crise ces dernières semaines.

La suite après cette publicité

global 42 Possession 58 51 Duels gagnés 49 82 Passes réussies 84

Ce duel a été très tactique entre les deux coachs. Et c’est finalement la Vieille Dame qui a fait preuve de plus de réalisme et d’efficacité en attaque. En effet, les Bianconeri ont cadré plus que les Laziali qui n’ont pas réussi à cadrer une seule frappe sur leurs onze tentatives. Federico Chiesa a ouvert le score pour son équipe (50e), avant que Dusan Vlahovic ne double la mise pour la Juventus (64e) pour ainsi verrouiller le succès (2-0). Le match retour est prévu à Rome le 23 avril prochain.