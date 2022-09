FC Nantes : la réaction amère d'Antoine Kombouaré après la défaite

Vainqueur de l'Olympiakos (2-1) pour sa première sortie européenne cette saison, le FC Nantes n'a pas réussi à enchaîner, ce dimanche, en championnat. Une défaite (3-2) contre le FC Lorient, inarrêtable en ce début de saison, qui place les Canaris à la quinzième place de Ligue 1. Interrogé en conférence de presse, Antoine Kombouaré, le technicien du FCN, n'a pas pu cacher sa déception.

«Je suis très déçu, je pensais qu'on avait fait le plus dur en ouvrant le score, mais finalement, après cette cuisante défaite, je me dis qu'on a fait illusion une mi-temps. (...) C'est une défaite logique. On n'a pas fait le match qu'on attendait. On va travailler pour rectifier le tir. (...) La fatigue ? Il n'y a pas de fatigue quand on gagne. Si vous êtes fatigués, soit vous restez à la maison, soit vous restez sur le banc. J'ai ouvert ma gueule en disant qu'on devait être capable de gagner en Ligue Europa et en Championnat. Mais je me suis planté», a-t-il ainsi lâché devant les journalistes.