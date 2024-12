Barça : deux joueurs sur la sellette en cas d’arrivée de Jonathan Tah

Jonathan Tah au FC Barcelone, c’est quasiment fait. En fin de contrat avec le Bayer Leverkusen, l’international allemand est annoncé du côté du club catalan pour l’été prochain. En cas d’arrivée du défenseur de 29 ans, le secteur défensif du Barça va être chamboulé. D’après Sport, deux joueurs se verront indiquer la porte de la sortie : Andreas Christensen et Eric García, tous deux sous contrat jusqu’en juin 2026.

La suite après cette publicité

La direction sportive souhaite continuer avec Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, qui devrait bientôt prolonger, et Ronald Araujo. Bien que ce dernier n’ait pas encore été prolongé et que les négociations autour de l’extension de son bail, qui finit en 2026, sont de plus en plus longues… Sport rapporte par ailleurs que si Araujo ne prolonge pas avant la fin de la saison, il sera également vendu cet été.