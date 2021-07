Ça va beaucoup bouger au Borussia Mönchengladbach !

Le Borussia Mönchengladbach prend un nouveau départ. Après la fin du cycle Marco Rose, qui a rejoint le Borussia Dortmund, l'écurie allemande a décidé de miser sur Adolf Hütter. Mais le technicien autrichien arrive dans un club en plein chantier. En effet, il devrait y avoir pas mal de mouvements cet été puisque M'Gladbach veut se renforcer mais doit vendre avant d'acheter. Ce qui est le cas de tous les clubs en Europe après la crise sanitaire et financière.

Pour renflouer ses caisses, l'écurie, huitième du dernier exercice en Bundesliga, devrait ouvrir la porte à quelques éléments dont la cote est au plus haut. Ce qui est le cas de Denis Zakaria. Le milieu suisse de 24 ans souhaite changer d'air et en a informé sa direction. Une direction qui se frotte les mains puisque des clubs de Premier League sont séduits par le joueur sous contrat jusqu'en 2024. Arsenal et Manchester City sont sur le dossier.

Les Français de M'Gladbach sur le départ ?

Les Anglais qui sont prêts à faire une razzia au sein de l'écurie allemande. En effet, Florian Nehaus (24 ans) est dans la short-list de Liverpool pour prendre la succession de Georginio Wijnaldum. Le profil du milieu sous contrat jusqu'en 2024 est très apprécié par Jürgen Klopp. Mais les pensionnaires d'Anfield ne sont pas passés encore à l'offensive, eux qui explorent diverses pistes. M'Gladbach pourrait aussi remplir son porte-monnaie grâce à d'anciens joueurs de L1, comme Alassane Plea.

L'attaquant de 28 ans a un bon de sortie fixé à 15 M€ cet été. Et le Français ne manque pas de prétendants. Ainsi, outre Crystal Palace, le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais, où Peter Bosz apprécie son profil, sont sur le dossier. Mais avec la blessure au genou de l'attaquant, cela pourrait changer la donne. Une mauvaise nouvelle pour les Allemands qui préfèreaint perdre l'ancien joueur de Nice plutôt que Marcus Thuram. Mais ce dernier n'aurait pas l'intention de s'éterniser à M'Gladbach. Arrivé en 2019, le Français 23 ans a eu des touches avec Dortmund, où officie son ancien coach.

Le club allemand aime le made in L1

Tottenham aussi scrute sa situation en cas de départ de sa star Harry Kane. Recruté le même été que lui, Ramy Bensebaini (26 ans) a aussi la cote. L'Algérien, passé par Montpellier et Rennes, intéresse la Roma. Comme eux, d'autres joueurs de Ligue 1 pourraient rejoindre les rangs allemands cet été. Romain Faivre en tête, comme révélé sur notre site. RMC ajoute qu'un accord pour un contrat de 5 ans a été trouvé. Son transfert devrait coûter entre 10 et 15M.

Mais M'Gladbach compte d'abord vendre certains joueurs avant de passer à la caisse. Il en sera donc de même pour Faitout Maouassa. Comme indiqué sur notre site, le joueur du Stade Rennais plaît beaucoup. Et les Bretons, qui n'étaient pas dans l'optique de le vendre à la base, sont ouverts à un départ puisqu'il lui reste une année de contrat. Le derniers échanges entre les diverses parties étaient plutôt positifs. Adi Hütter va donc devoir encore patienter un peu pour avoir son effectif entier sous la main.