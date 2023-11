RC Lens : Franck Haise met un gros coup de pression à ses joueurs !

Sixième de Ligue 1 avant de se déplacer sur la pelouse de Gabriel-Montpied, samedi à 17 heures, pour y défier Clermont dans le cadre de la 13e journée, le RC Lens aura une ambition : confirmer son renouveau. Après quatre défaites et deux nuls lors de six premières sorties, les Sang et Or ont trouvé quelques clés pour afficher un visage plus proche de celui observé la saison dernière. Résultat, sur les dix derniers matches toutes compétitions confondues, le club artésien n’a connu la défaite qu’à une seule reprise, le 8 novembre dernier, contre le PSV Eindhoven (0-1). Hormis cette légère déconvenue, les Lensois ont fait preuve d’une belle solidité pour se défaire de Toulouse, Nantes, Strasbourg ou encore l’OM, juste avant la trêve. Mieux encore, les coéquipiers d’Elye Wahi ont parfois su élever leur niveau au rang des meilleures formations européennes, à l’image de cet exploit retentissant (2-1) contre Arsenal en Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Aux portes du top 5 dans l’élite du football français et toujours en course pour se qualifier pour les 8es de finale de la C1, le RC Lens est, quoi qu’il en soit, désormais lancé vers la réalisation de ses objectifs. Pourtant, avant de se rendre en terres clermontoises, Franck Haise, l’entraîneur du RCL, a souhaité envoyer un message plutôt alarmiste à ses joueurs. La raison ? La mauvaise gestion de son groupe au sortir des deux dernières trêves internationales avec notamment une défaite contre le FC Metz, en septembre, et un nul décevant face au HAC, en octobre dernier. Présent en conférence de presse, l’architecte lensois a donc logiquement averti ses protégés pour ne pas réitérer de telles contre-performances.

À lire

Franck Haise évoque un possible retour de Raphaël Varane au RC Lens !

Attention au redémarrage !

«Clermont, après un début de saison difficile, comme nous, vient d’enchaîner cinq matches avec deux victoires et deux nuls dont un contre Paris. Nous, on doit avoir la capacité à se reconnecter vite, à se remettre dans le rythme de la compétition. Après la trêve de septembre, on avait perdu contre Metz malgré une large domination (0-1, le 16 septembre), après la suivante, on avait fait un match nul assez poussif contre Le Havre (0-0, le 20 octobre). On a plusieurs points sur lesquels il faudra être vigilant. Ces matches arrivent aussi avant des rencontres de Ligue des champions. Ce n’est pas toujours évident, mais ça fait partie de l’expérience qu’on doit acquérir», a ainsi lancé Franck Haise face aux journalistes, assurant par ailleurs que son staff avait mis des choses en place pour mieux gérer ces périodes difficiles à appréhender.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Lens 16 12 0 4 4 4 13 13 17 Clermont 9 11 -6 2 3 6 8 14

«Le processus de reprise va plus ressembler à la trêve d’octobre, sans matches amicaux. On a adapté certaines choses, sur l’aspect mental notamment, sur la reconnexion des joueurs qui n’ont pas eu de compétition durant quinze jours. On se doit de mettre en place des choses pour travailler sur cette déconnexion mentale». Des propos sans équivoque mais plus que jamais audibles au regard du calendrier à venir des Artésiens. Après Clermont, avant-dernier de Ligue 1, les Sang et Or devront ainsi gérer un déplacement plus que périlleux sur la pelouse d’Arsenal avant de croiser le fer avec l’OL, Montpellier, Séville, Reims, Nice et le… PSG. Autant de rencontres qui permettront de juger, un peu plus, les réelles ambitions lensoises dans cet exercice 2023-2024. Avant ce tournant décisif, l’avertissement est donc donné. Rendez-vous désormais à la mi-janvier pour voir si les mots prononcés par Franck Haise auront eu l’effet escompté…