Chelsea : Jorginho et Emerson ont réalisé un triplé historique

Chelsea affrontait Villarreal ce mercredi en Supercoupe d’Europe, sur la pelouse du Windsor Park de Belfast, en Irlande du Nord. Un match qui s’est terminé aux tirs au but, Thomas Tuchel a notamment décidé de faire rentrer Kepa à la place de Mendy pour cette séance. Un choix gagnant puisque le gardien espagnol a arrêté deux tentatives et a ainsi permis à son équipe de l’emporter (1-1, 6 t.a.b. à 5).

La suite après cette publicité

Cette victoire a permis à Jorginho et Emerson de réaliser un triplé jamais fait jusqu’alors. Les deux internationaux italiens ont remporté la Ligue des Champions, l’Euro et la Supercoupe d’Europe. En revanche, seul le milieu de terrain a disputé quelques minutes dans chacune des finales. Il a remplacé N’Golo Kanté mercredi, alors qu’il avait joué l’intégralité des rencontres face à Manchester City et contre l’Angleterre.

Jorginho and Emerson are the first players in football history to win the UEFA Champions League, European Championship and Super Cup in the same year.



Jorginho is the only one that has played in every final. 🤫 pic.twitter.com/9xF6Oghsqx