Supercoupe d'Europe : Chelsea s'impose aux tirs au but contre Villarreal et remporte le Graal

Un peu plus de deux mois et demi après la finale de la Ligue des Champions 2020/21, deux équipes se défiaient ce mercredi soir sur la pelouse du Windsor Park de Belfast, en Irlande du Nord. Vainqueur de la dernière C1, Chelsea était en effet opposé à Villarreal, qui avait de son côté soulevé la Ligue Europa en battant Manchester United en finale. Après l'avoir gagné en 1998, les Blues voulaient une nouvelle fois remporter ce trophée alors que le sous-marin jaune, lui, ne l'avait jamais glané dans son histoire. Côté londonien, Thomas Tuchel alignait un 3-4-3 avec Kanté comme capitaine et l'ancien Lorientais Chalobah en défense centrale. Unai Emery partait lui sur un 4-4-2 avec le duo Moreno-Dia aux avant-postes.

Avec un rythme effréné imposé d'entrée, les joueurs de Thomas Tuchel prenaient possession du ballon et mettaient en place leur jeu pour créer le danger. Très en vue lors de la préparation estivale, Ziyech trouvait Werner sur un corner, mais la tentative de l'Allemand était sortie par Asenjo (7e). Kanté, brassard autour du bras, ne trouvait lui pas le cadre d'un tir puissant (9e). Les hommes d'Unai Emery avaient du mal à offrir quelque chose d'intéressant et ce qui devait arriver arriva. Au terme d'une belle action, Ziyech terminait le travail d'un bon tir croisé pour ouvrir le score (27e, 1-0). De quoi réveiller les Groguets. Nouvelle recrue du club espagnol, Dia tombait sur un grand Mendy (33e). Mais rapidement, Chelsea repartait à l'offensive avec des occasions d'Alonso (35e) et Zouma (36e).

Kepa décisif lors des tirs au but

Malheureusement, cette très bonne première période se terminait mal pour le club anglais. Touché à l'épaule, Ziyech devait céder sa place à Pulisic (43e). Un coup dur pour le Marocain qui était sur un nuage cet été... Et sans la barre transversale, qui repoussait un boulet de canon de Moreno (45e+4), les Blues auraient pu regagner les vestiaires avec un score nul mais il y avait bel et bien 1-0 au tableau d'affichage à la pause. Mais au retour des vestiaires, après certainement un discours reboostant de l'un des anciens entraîneurs du PSG, Villarreal poussait. Moreno, après une erreur de relance de Mendy, trouvait le poteau (53e), avant un centre dangereux de Pedraza (55e). Mais l'ancien gardien du SRFC était chaud et captait un tir d'Estupiñán (68e).

Cependant, à forcer de subir, Chelsea finissait par craquer. Moreno sollicitait Dia pour un relais et finissait le travail d'une frappe du droit pour l'égalisation (73e, 1-1). Mais derrière, les deux équipes n'arrivaient plus à prendre le dessus, et ce malgré une ultime occasion d'Alonso (90e+4). Chelsea et Villarreal devaient donc passer par la prolongation. Durant celle-ci, les Blues insistaient avec des opportunités pour Pulisic (100e) ou Mount (108e), en vain. Il fallait donc disputer la séance de tirs au but et Thomas Tuchel tentait un pari en lançant Kepa à la place de Mendy (119e). Un pari gagnant puisque le gardien espagnol sortait deux tentatives adverses quand Asenjo en arrêtait une. Chelsea s'imposait 6-5 aux tirs au but et remportait cette Supercoupe de l'UEFA.