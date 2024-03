OM-PSG : Warren Zaïre-Emery affiche ses grandes ambitions

Ce dimanche soir (20h45), le Paris Saint-Germain se déplace à Marseille, pour jouer le fameux Classique en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Un match très attendu par les supporters et les joueurs et surtout par les titis parisiens.

Devenu un élément indéboulonnable du onze parisien de Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery (18 ans) a livré ses ambitions pour ce match au Vélodrome. «C’est sûr que quand on joue à Marseille avec leurs supporters qui poussent, on a envie de gagner et pas qu’un peu. On a envie de bien gagner», a expliqué le jeune milieu de terrain, au micro de Téléfoot.

