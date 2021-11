La presse espagnole a aimé le retour d’Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé a enfin retrouvé les terrains. Mardi soir, à l’occasion de la rencontre de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Dynamo Kiev, l’international français a joué ses premières minutes depuis plus de quatre mois. Il était sorti sur blessure lors de l’Euro 2020 et le match nul de l’équipe de France face à la Hongrie (1-1) le 19 juin dernier.

Entré en jeu à la 65e minute à la place de Gavi, Dembélé a reçu les éloges de la presse espagnole. « Son jeu a révolutionné l'équipe, qui a gagné en rythme et en intensité offensive », peut-on notamment lire dans Mundo Deportivo. Neuvièmes de Liga et et deuxièmes de leur poule en Ligue des Champions, les Blaugranas auront besoin d’un grand Dembélé pour le reste de la saison.