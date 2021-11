FC Barcelone : Ousmane Dembélé, un retour plus qu'attendu

La suite après cette publicité

135 jours. Voilà la durée d'absence d'Ousmane Dembélé (24 ans) depuis son dernier pépin physique avec l'équipe de France. Sorti sur blessure alors qu'il venait d'entrer en jeu contre la Hongrie (1-1), lors du dernier Euro 2020, Ousmane Dembélé avait dû déclarer forfait pour la suite de la compétition et le début de l'exercice 2021-22. L'attaquant international français avait été victime d'un coup sur le tendon d'un genou.

Mais après plus de quatre mois sans jouer, l'ancien ailier du Stade Rennais est enfin apte et figure, pour la première fois de la saison, dans le groupe du FC Barcelone pour le déplacement au Dynamo Kiev, ce mardi, dans le cadre de la 4e journée de Ligue des Champions. «Le fait que nous ayons des joueurs de retour est important pour la compétition, c'est une motivation pour tout le monde (...) Dembélé a été absent du jeu pendant longtemps et c'est génial qu'il puisse être là pour aider l'équipe», expliquait Sergi Barjuan, l'entraîneur intérimaire du Barça, en conférence de presse, ce lundi.

Un profil important pour le Barça

Apprécié par Ronald Koeman avant son départ du Barça, «Dembouz» est surtout un profil dont le club blaugrana a grandement besoin. «Dembélé est un joueur très important pour nous, car c'est un joueur avec un profil différent de nos autres attaquants. C'est un joueur qui peut jouer dans la profondeur, qui est capable de provoquer en un contre un, de dribbler, de tirer des deux pieds. Il est très important et il a apporté énormément à l'équipe cette saison», expliquait le Néerlandais en avril dernier.

Malgré les recrutements de Luuk De Jong, Memphis Depay et Sergio Agüero cet été, le FC Barcelone peine à avoir un profil capable de prendre la profondeur. Ces dernières semaines, Ronald Koeman, puis son successeur Sergi Barjuan, avaient même décidé d'aligner le latéral américain, Sergino Dest, pour occuper ce rôle en l'absence de l'attaquant français et d'Ansu Fati, également de retour de blessure.

Dembélé pourrait jouer contre Kiev

Déjà de retour après une longue blessure aux ischios lors de la saison dernière, Dembélé avait d'ailleurs retrouvé une place de titulaire au sein de l'attaque blaugrana pour un bilan statistique de 11 buts et 5 passes décisives en 44 rencontres avec le Barça. Un rendement qui avait même convaincu Didier Deschamps de le rappeler en équipe de France, pour l'Euro 2020. En l'absence de Sergio Agüero, sorti contre Alavés en raison d'un problème cardiaque, et d'un Ansu Fati encore trop juste, Ousmane Dembélé pourrait faire de même cette saison et devenir un élément majeur du Barça de Xavi, potentiel successeur de Ronald Koeman.

Alors que le FC Barcelone est toujours dans le dur en Ligue des Champions, avec seulement une troisième place derrière Benfica et le Bayern Munich après trois journées, le retour d'un élément comme Ousmane Dembélé était donc très attendu en Catalogne. S'il ne devait pas débuter la rencontre en Ukraine, l'attaquant catalan devrait avoir quelques minutes de temps de jeu à se procurer afin de se remettre en forme. L'occasion pour lui d'aider le Barça à revenir en forme.

Pour toute première inscription sur Unibet, profitez du bonus 150€ offerts avec le code FMUNI. Créez dès aujourd’hui votre compte Unibet et pariez sur tous les matchs de Ligue des Champions.