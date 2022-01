Adil Rami répond à Rudi Garcia

Dans un entretien accordé à L’Equipe, Adil Rami a répondu à son ancien coach à l’Olympique de Marseille Rudi Garcia, qui avait déclaré en 2020 que le défenseur était plus un people qu’un footballeur. Pour l’actuel défenseur central de Troyes, son ancien coach a été influencé par les ragots qui circulaient autour de son joueur et par son histoire d’amour avec Pamela Anderson.

La suite après cette publicité

«Je pense que ce sont des gens qui se sont fait avoir par les "gossips". Mais je n'ai pas demandé à être dessus ! Ma copine était une icône et beaucoup de monde s'est fait influencer par ces clics à merde. À un moment, j'ai pété les plombs à cause de tous ces gens, des paparazzis, je devais fuir la France. » a expliqué le Français de 36 ans. Les deux hommes se sont croisés à deux reprises durant leurs carrières, à l’OM (2017-2019) et au LOSC (2008-2011), où ils avaient réalisé le doublé coupe-championnat en 2011.