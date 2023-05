Rennes : Newcastle a pris des renseignements sur Lovro Majer !

La suite après cette publicité

Lorsqu’il arrive à Rennes à l’été 2021 en provenance du Dinamo Zagreb pour 12 M€ plus des bonus, Lovro Majer ne met pas longtemps à se mettre les supporters de Rennes et même la plupart des observateurs de Ligue 1 dans sa poche. Sa science du jeu, son sens du but (6 buts), la qualité de sa dernière passe (9 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues) en font l’un des milieux créatifs les plus séduisants de Ligue 1.

Mais celui qui est considéré comme le nouveau Modric en Croatie a vécu un mercato estival 2022 compliqué. Pisté avec insistance par l’Atlético de Madrid, Majer pensait bien découvrir la Liga pour poursuivre son apprentissage du haut niveau. Bloqué par le club breton, l’international croate a rongé son frein est s’est fixé comme objectif le Mondial au Qatar. Médaillé de bronze de la compétition avec son pays, celui qui avait finalement prolongé son bail en Bretagne en octobre dernier n’est plus que l’ombre de lui-même.

Un joueur convoité malgré une période sportive compliquée…

Il a même perdu son influence technique et… sa place dans le onze de départ de Bruno Genesio qui ne trouvait pas alors d’explication sur sa sacrée baisse de régime « Je parle régulièrement avec lui, et lui aussi a du mal à l’expliquer. Il n’y a rien de particulier qui pourrait faire qu’il est moins bien, ni personnellement, ni professionnellement, ni avec le groupe, ni dans ce qui peut être extrasportif. À nous de l’entourer, de l’aider, de retrouver le Lovro qu’on a connu, car on en a besoin », expliquait le coach des Rouge et Noir en mars dernier.

Pas totalement épanoui dans le vestiaire, pas toujours bien utilisé par Bruno Genesio, le stratège croate ne parvient pas à donner sa pleine mesure lorsqu’il est présent sur les prés (2 buts et 4 passes décisives en 37 matches TTC). A-t-il déjà la tête ailleurs ? Possible, d’autant que sa cote n’a pas baissé malgré sa saison en berne avec le club breton.

Selon nos informations, plusieurs clubs sont intéressés par son profil. Newcastle est venu aux renseignements il y a peu. La réponse de Rennes a été ferme : le n°21 dispose d’un bon de sortie cet été et se trouve disponible pour une somme oscillant les 40 M€. Une somme élevée qui s’explique en partie par le pourcentage à la revente que dispose le Dynamo Zagreb. Élément qui laisse penser que l’international croate, plus vraiment heureux en Bretagne malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2026, vit ses dernières semaines en Bretagne, les recherches actives de Florian Maurice pour lui trouver un successeur dans l’entrejeu rennais…