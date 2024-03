Valence-Real Madrid : les compositions officielles

C’est le choc du jour de l’autre côté des Pyrénées. Le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Valence ce samedi à 21h pour le compte de la 27e journée de Liga, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Actuellement en tête du championnat avec six points de plus que leur dauphin Girona, les hommes de Carlo Ancelotti doivent s’imposer dans le stade difficile de Mestalla pour garder leur avance et pour préparer le huitième de finale retour de la Ligue des champions contre Leipzig mercredi de la meilleure des manières.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, le technicien a aligné son éternel 4-4-2 diamant et peut compter sur le retour de Bellingham au milieu de terrain. L’Anglais, auteur d’une grande saison pourra s’appuyer sur Kroos, Camavinga et Valverde. Tchouaméni est titulaire en défense aux côtés de Rüdiger, Carvajal et Mendy. A la peine depuis quelque mois, Rodrygo animera l’attaque madrilène avec Vinicius.

Les compositions officielles :

Valence : Mamardashvili – Foulquier, Diakhaby, Mosquera, Gaya – Perez, Pepelu, Canos, Guerra – Duro, Yaremchuk.

La suite après cette publicité

Real Madrid : Lunin - Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni, Mendy - Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham - Rodrygo, Vinicius.