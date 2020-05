Barça : Neymar entre en guerre avec le PSG

En ce moment, on parle un peu moins des grands transferts qui tournent un peu en rond. Et pour cause, tout le monde est focalisé sur les reprises des championnats européens, même si on sait qu'en France, cela ne reprendra pas cette saison. Pourtant, dans les dossiers qui viennent et reviennent depuis des semaines, des mois ou même encore des années, il y a celui de Neymar, qui occupe toujours une bonne partie de l'Espagne.

La suite après cette publicité

Ce dimanche matin, le journal à tendances pro-catalanes, Sport, en remet une couche et affirme tout simplement que le joueur aurait déjà dit non au Paris SG et en revanche qu'il aurait donné son oui au FC Barcelone. Mais à propos de quoi exactement ? Il suffit de lire les quelques mots sur la Une du média pour comprendre. En réalité, Sport avance tout simplement que le natif de Mogi das Cruzes, dans l'État de São Paulo, va entrer en guerre avec le PSG.

Le Barça attend de voir

Mais comment pourrait-il faire pire que l'année passée me direz vous ? Selon le journal espagnol, il refuse tout simplement de baisser son salaire (on imagine pendant la période liée au coronavirus) et qu'il profiterait même de cette crise afin de forcer son départ de la capitale française. Il l'avait déjà plus ou moins fait l'année passée, mais il était tombé sur un roc en la personne du directeur sportif, Leonardo.

Et du côté du Barça ? Ces derniers temps, on a quand même évoqué l'idée que ce transfert ne se ferait pas, pour des raisons financières tout d'abord. Mais on se dit que s'il y a un coup à jouer... En gros, les dirigeants de la formation catalane attendent que le joueur se mouille un peu avant de proposer un échange de joueurs avec le Paris Saint-Germain. Chose qui n'avait déjà pas vraiment fonctionné l'année passée...