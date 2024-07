MU : Erik ten Hag envoie un message fort à Jadon Sancho

Non conservé par le Borussia Dortmund compte tenu du prix réclamé par Manchester United, Jadon Sancho a retrouvé les Red Devils à l’issue de son prêt. Un retour redouté par certains fans du club mancunien puisque l’ailier a été écarté du groupe professionnel pour des raisons disciplinaires avant son prêt en Allemagne. Mais ces derniers jours, l’international anglais a accepté d’enterrer la hache de guerre avec son manager et de mettre leurs différends de côté.

Le joueurs de 24 ans était d’ailleurs présent à l’entraînement cette semaine en compagnie du reste du groupe et Erik ten Hag est sorti du silence sur sa relation avec le joueur anglais : «Comme nous l’avons dit, nous fixons des limites. Manchester United a besoin de bons joueurs et Jadon est un bon joueur. Nous avons tracé cette ligne et nous allons de l’avant», a-t-il expliqué devant la presse. Jadon Sancho devrait donc retrouver les premiers rôles avec les Red Devils pour la saison à venir.