Reims - OL : la grosse sortie de Rayan Cherki après le match nul

Ce samedi soir, l’Olympique Lyonnais avait l’occasion de confirmer sa victoire d’il y a deux semaines dans le derby face à l’ASSE. En déplacement à Reims, la formation de Pierre Sage avait plutôt très bien entamé son match avec une large domination et plusieurs belles occasions. Rayan Cherki avait d’ailleurs réussi à ouvrir le score de manière logique. Sur un bon centre de Lacazette, le numéro 10 lyonnais reprenait de la tête et glissait le ballon hors de portée d’un Diouf qui avait sorti plusieurs parades exceptionnelles.

Mais au retour des vestiaires, les Lyonnais se sont complètement relâchés et ont concédé l’égalisation par l’intermédiaire de Diakité. Le score ne bougera plus ensuite malgré d’autres opportunités des deux côtés. Et après la rencontre, Rayan Cherki s’est exprimé au micro de DAZN. L’attaquant lyonnais a semblé très frustré par ce scénario et par l’incapacité de son équipe à corriger les erreurs des matches précédents. «On est très déçu des deux points qu’on vient de perdre ce soir. Il va falloir travailler sur les entames de deuxième période. On a un réel problème, c’est quelque chose qu’on connaît, on discute de ça à la mi-temps. Il va falloir cibler le problème parce qu’aujourd’hui, on a joué mieux qu’eux du début à la fin, on leur a laissé un quart d’heure où ils se sont fait plaisir. On est déçu.»

«Ce n’est pas mon football, être décisif, je m’en fous»

Relancé sur ce problème, l’international espoir de l’équipe de France ne comprend pas comment corriger les erreurs qui persistent. «La vérité, même nous, on ne sait pas comment l’expliquer. On en discute en disant "les gars, on sait qu’on fait souvent des entames de seconde période bizarre", on dit ça à tous les matches, et ça ne marche pas. Mais on va retenir le positif. La première période est digne d’une très grande équipe, c’est la meilleure mi-temps depuis des années, va falloir garder ça, faire mal et continuer à jouer pour essayer de gratter des points», a confié Rayan Cherki qui a d’ailleurs été élu homme du match. Une distinction qui vient récompenser son joli but de la tête et plus globalement son bon début de saison. Et au moment de revenir sur son retour en forme, celui qui est pisté par Liverpool, a eu des mots assez forts.

«Tout le monde pense que je ne mets jamais la tête, et là décroisée parfaite. (rires) Même moi ça m’a surpris un peu, je ne sais que jongler de la tête, c’est tout. Mon poste ? C’est ce que j’aime, je joue là où je dois jouer, à gauche, à droite, 6, 8, 9. Même si je dois jouer latéral, j’essayerai de faire parler ma technique. Avant, je préférais numéro 10, maintenant partout où je suis, j’essaye de faire la différence. C’est vrai que ça marche bien pour moi, je travaille énormément pour que ça continue. On sait que dans le foot, la chose la plus importante, c’est d’être régulier et décisif. Même si ce n’est pas mon football, être décisif, je m’en fous. Je suis là pour faire kiffer mes coéquipiers. C’est clair que permuter, j’apprécie. J’ai la capacité à sentir les bonnes zones, sentir mes partenaires et me déplacer dans les zones où je peux aider le plus mes partenaires et embêter les adversaires », a-t-il lancé. Une analyse globalement partagée par son entraineur Pierre Sage qui a aussi salué sa prestation du soir. «Cherki a livré un très bon match. Je suis content de sa prestation. En fin de match, il était fatigué, ce qui prouve les gros efforts qu’il a fournis. Je tiens à relever sa performance offensive, mais aussi son apport défensif. Il a maintenant intégré ce sacrifice-là. Ça joue sur sa fraicheur en fin de match, mais sur un plan individuel, on peut valoriser le fait qu’il agisse vraiment pour l’équipe.» L’intéressé appréciera.